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    В Жезказгане украли более 13 тысяч метров поливочного трубопровода

    18 Августа 2023, 10:53

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент АФМ по области Улытау завершил досудебное расследование по подозрению в хищении более 13 тысяч метров трубопровода, расположенного в Жезказгане, передает МИА «Казинформ».

    Установлено, что руководитель государственного учреждения, будучи в предварительном сговоре с группой лиц, совершил хищение государственного имущества на общую сумму более 288 млн тенге.

    При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вводило в заблуждение следствие, предоставляя фиктивные справки об отсутствии указанного объекта на балансе государственного органа, тогда как в действительности вышеуказанный поливочный водопровод состоял в коммунальной собственности.

    Данный трубопровод был предназначен для обеспечения поливочной водой дачных участков, расположенных в районе аэропорта Жезказгана.

    Отметим, в данный момент указанный гражданин не является работником коммунального предприятия.

    Уголовное дело направлено в суд.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Улытауская область
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