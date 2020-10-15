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    В Жезказгане работников сферы образования, культуры и СМИ наградили премией «Тұлға»

    15 Октября 2020, 09:32

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане состоялась торжественная церемония вручения премии «Тұлға». Это высокая оценка труда работников сферы образования, культуры, искусства и СМИ. Мероприятие было приурочено к 1150-летию Абу Насыра аль-Фараби и 175-летию Абая, передает МИА «Казинформ».

    Меценатом премии и организатором мероприятия в рамках программы «Рухани жаңғыру» выступил Бекзат Алтынбеков - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, депутат Карагандинского областного маслихата.

    На церемонию вручения премии были приглашены известные актёры театра и кино, ветераны культуры, образования и СМИ, представители государственных структур и общественные деятели.

    В торжественной обстановке были озвучены имена обладателей премии «Тұлға». В этом году высокой награды удостоились:

    - заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Меруерт Утекешова;

    - директор педагогического колледжа имени М. Ауэзова (г. Семей) Шагангуль Жанаева;

    - известный поэт Серик Аксункарулы;

    - заслуженный деятель Казахстана, член Союза журналистов РК Сауле Мешитбаева;

    - общественный деятель Назипа Шанаи.

    Премиантам вручили статуэтки, дипломы, нагрудные знаки и денежные подарки.

    Во время мероприятия также наградили именными премиями работников СМИ, образования, культуры и искусства.

    В сфере СМИ и культуры были отмечены:

    - премией имени Камала Смаилова - талантливый журналист Байкал Баядилов;

    - премией имени Сабита Байдалина - директор Карагандинского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» Берик Дюсетаев;

    - премией имени Зулпы Чумаковой - главный редактор газеты «Жезказганский вестник» Эльвира Алпанбаева;

    - премией имени Баубека Булкышева - почётный гражданин Улытауского района, айтыскер, многократный победитель республиканских и международных айтысов Мукаш Сейтказинов;

    - премией имени Мукана Иманжанова - директор ТОО «Редакция газеты «Сарыарка» Дархан Мухан;

    - премией имени Аппаза Каражигитова - поэт, лауреат международного фестиваля «Шабыт» Танакоз Толкынкызы.

    За вклад в воспитание будущего поколения и развитие образования наградили:

    - премией имени Шабала Бейсенбекова - обладательницу ордена «Құрмет» и нагрудного знака имени Ы. Алтынсарина, заслуженного работника образования Айман Тукбаеву;

    - премией имени Кабдена Чингизова - обладательницу нагрудного знака «Почётный работник образования», директора школы-лицея №15 города Балхаша Карлыгаш Дубирбекову;

    - премией имени Нурии Жумажановой - директора школы-лицея №76 имени Алихана Бокейхана города Нур-Султана Сапуру Тулекову.

    В области искусства именные награды получили:

    - премию имени Жанат Хаджиевой - актёр Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Бахытжан Ибраев;

    - премию имени Досжана Жанботаева - заслуженный деятель Казахстана Ербол Есендосов;

    - премию имени Кенеса Нурланова - актёр Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. Калибека Куанышбаева города Нур-Султана Мейрам Кайсанов;

    - премию имени Коныспека Бегайдарова - актёр Костанайского областного казахского драматического театра имени Ильяса Омарова Азамат Чукеев;

    - премию имени Серика Булгакбаева - актёр Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Ардак Жаркынбеков;

    - премию имени Райхан Ибраевой - актриса Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Карлыгаш Байдалина;

    - премию имени Кайрата Кемалова - актёр Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина Есей Наурызбай.

    Специальной премией «Дружба» к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана была награждена главный инспектор секретариата аппарата акима Карагандинской области Гульфайруз Рымбекова.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Культура Рухани жаңғыру Регионы Казахстана
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