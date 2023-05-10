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    В Жетысуской области в дикую природу выпустили 720 особей дрофы-красотки

    10 Мая 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в рамках программы по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Казахстана в естественную среду обитания выпускаются птенцы дрофы-красотки, выведенные в питомниках Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    В текущем году данные работы начались 26 апреля. На сегодняшний день в дикую природу Жетысуской области выпущены 720 особей дрофы-красотки. Из них в питомнике ОАЭ выведены 450 особей, в Туркестанской области 270.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Природа Жетысуская область
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