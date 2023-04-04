Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жетысуская область

    В Жетысуской области от клещей обработают 230 гектаров общественных территорий

    4 Апреля 2023, 17:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области с наступлением теплой погоды начнется первый тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, парков и скверов общей площадью 230 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, обработкой будут охвачены районы, которые считаются эндемичными - Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Сарканский районы, города Талдыкорган и Текели. Ежегодно в этих местах регистрируется около 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

    «Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура», - проинформировали в пресс-службе ДСЭК.

    Всего на противоклещевую обработку из местного бюджета выделено 5,3 млн тенге.

    Ранее санврачи в связи с наступлением сезона активности клещей призвали всех быть острожными и дали советы по защите от клещей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Берик Тынышбаев назначен акимом Аксуского района Жетысуской области
    Социальные магазины открыли в Талдыкоргане
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров