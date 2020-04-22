В Жетысае предприниматель раздал землякам до 4 тонн капусты

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 4 тонны капусты и 300 защитных масок были подарены отделу занятости и социальных программ Жетысайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Акция прошла под руководством председателя районного совета бабушек Айжамал Конырбаевой, главы ТОО «Атамекен-Агро», частного предпринимателя из сельского округа Атамекен Шынболата Кындыбайулы.

Благотворительная помощь будет распределена среди 52 одиноких пожилых людей и 19 семей с низким доходом, проживающих в Жетысае.

В том числе помощь будет оказана 46 одиноким пожилым людям и 42 детям-инвалидам и 12 малообеспеченным семьям в селе Асыката.

«Мы благодарны предпринимателям и бабушкам нашего района за поддержку», - сказал начальник отдела занятости и социальных программ Жетысайского района Адильхан Абжанов.