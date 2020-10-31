В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

ЖЕНЕВА.КАЗИНФОРМ - Представители Азербайджана и Армении договорились на состоявшейся в пятницу в Женеве встрече предпринять ряд шагов для соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, в том числе не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с Байрамовым началась с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве в 17:00 по ереванскому времени.

Перед этим Мнацаканян провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов представил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН, решений и документов международных организаций.

Говоря о гуманитарных мерах, министр Джейхун Байрамов подчеркнул демонстрируемый Азербайджаном конструктивный подход. В этой связи он отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке передал армянской стороне тела, а также пожилую армянку. Министр сказал, что Азербайджан давно выдвинул это предложение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), без ущерба для соблюдения режима прекращения огня или выполнения других обязательств стороны договорились срочно предпринять ряд шагов.

«Стороны не будут преднамеренно выбирать в качестве мишеней гражданское население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», - говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ.

«Стороны будут активно участвовать в обмене телами погибших на поле боя, предоставив Международному комитету Красного Креста и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ (ЛПДП) необходимые гарантии безопасности для содействия. В течение одной недели стороны передадут МККК и ЛПДП список пленных для обеспечения доступа и возможного обмена», - подчеркивается в заявлении ОБСЕ. Кроме того, стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов верификации прекращения огня в соответствии с положениями их совместного заявления от 10 октября.

Напомним, эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха началась 27 сентября. Ведутся полномасштабные боевые действия. В Азербайджане и Армении было объявлено военное положение. В результате состоявшихся по инициативе российской стороны консультаций в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. В тот же день стороны начали сообщать о нарушениях. Внешнеполитические ведомства Армении и Азербайджана объявили о договоренности начать новое гуманитарное перемирие с 00:00 по местному времени 18 октября. Тем не менее боевые действия продолжились, стороны вновь стали обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Вечером 25 октября Азербайджан и Армения при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня в гуманитарных целях, который вступил в силу 26 октября в 8 часов утра по местному времени.