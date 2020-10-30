В Женеве проходят переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

БРЮССЕЛЬ-ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу проводят в Женеве переговоры с международными посредниками, передает наш собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новый раунд дипломатических переговоров при содействии Минской группы первоначально должен был состояться в столице Швейцарии в четверг, но они были отложены из-за нового всплеска боевых действий с обеих стороны.

Женевские переговоры проходят при посредничестве Минской группы: России, Франции и Соединенных Штатов, которые с 1990-х годов пытались добиться урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе путем переговоров.