+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В «желтой» зоне по коронавирусу остаются три области Казахстана

18 Декабря 2021 09:14
Поделиться:
В «желтой» зоне по коронавирусу остаются три области Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
296 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
Почти 206 тысяч человек получили первый компонент вакцины «Pfizer» в РК Три случая ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 декабря 2021 года, в «желтой» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
296 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
Почти 206 тысяч человек получили первый компонент вакцины «Pfizer» в РК
Три случая ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане
Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ
Популярное
1 Ровесники Независимости из полиции Алматы: Большая честь служить Родине
2 Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
3 Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск
4 494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
5 Непобежденная девушка-боец из Казахстана проведет титульный бой в Москве
6 17 декабря - День Демократического обновления Республики Казахстан
Читайте также
628 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Ровесники Независимости из полиции Алматы: Большая честь служить Родине
Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
Открыто движение для транспорта по автодороге Атырау-Уральск
494 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Непобежденная девушка-боец из Казахстана проведет титульный бой в Москве
17 декабря - День Демократического обновления Республики Казахстан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив