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В «желтой» зоне по коронавирусу остаются три области Казахстана
18 Декабря 2021 09:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство регионов Казахстана находятся в «зеленой» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 декабря 2021 года, в «желтой» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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