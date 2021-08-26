В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Об этом сообщил Президент Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения», - написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов.