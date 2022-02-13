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вчера 21:00
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вчера 20:37
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В жамбылской полиции новые назначения
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Жамбылской области прошел ряд назначений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин представил личному составу своих новых заместителей.
Приказом министра внутренних дел РК на должность первого заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области назначен полковник полиции Тайбеков Ербол Туякович.
Двумя другими заместителями начальника департамента полиции Жамбылской области стали полковники полиции Рахметуллаев Нуржан Эрмаханович и Удергенов Бауыржан Аринович.
Напомним, накануне начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин. Нового начальника представил личному составу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
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