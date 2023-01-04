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    В Жамбылской области с автодорог спасены 326 человек

    4 Января 2023, 11:25

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Многие автолюбители игнорируют сообщения с предупреждениями о непогоде, в результате чего и обращаются за помощью к спасателям. За последние сутки с дорог Жамбылской области было спасено 326 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    За прошедшие сутки, с 10:15 3 января до 5:00 утра 4 января, пожарные-спасатели Жуалынского, Сарысусского и Кордайского районов в общей сложности на трех участках автодороги республиканского и областного значения спасли и доставили в ближайшие населенные пункты 326 человек, 72 из них – дети.

    Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей подразделений депаратамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, никто из спасенных не нуждался в медицинской помощи. Кроме того, среди спасенных граждан были и те, кто выразил слова благодарности за оказание помощи в столь сложной ситуации.

    Департамент по ЧС призывает граждан, быть внимательнее при выезде из дома, обязательно обращать внимание на входящие сообщения и иметь при себе теплые вещи. В случае ЧС или необходимости оказания помощи незамедлительно звонить на номер «112».


    Фото: gov.kz
    Жамбылская область Происшествия Транспорт Погода МЧС Спасение
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