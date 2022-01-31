В Жамбылской области работают свыше 30 социальных магазинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области работают 32 социальных магазина для социально уязвимых слоев населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 11.01.2022 года в части сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары акиматом Жамбылской области проведены переговоры и достигнута договоренность с крупными продуктовыми торговыми сетями об удержании цены на уровне прошлого года. Управлением предпринимательства был проведен анализ работы крупных и средних магазинов, который показал, что большинство товаров поставляются через 2-3 посреднических звена. На законодательном уровне невозможно исключить посреднические цепочки или применить к ним какое-либо регулирование. Запасы магазинов и оптовых складов не позволяют влиять на цены, магазины закупаются 2-3 раза в неделю по разным ценам, что приводит к росту цен. Закуп большими партиями на 3-5 месяцев напрямую у крупных оптовых складов позволит магазинам снизить цены за счет исключения посреднических цепочек и зафиксировать цены за счет больших объемов закупа», – отмечается в сообщении пресс-службы МТИ РК.

Также сообщается, что областным управлением предпринимательства и акиматами районов проводится на постоянной основе работа по контролю над размером торговой надбавки. Мониторинговыми группами, состоящими из представителей территориального органа Комитета государственных доходов, местных исполнительных органов, служб ветеринарии и фитосанитарии, депутатов, общественных организаций, ведется работа в части усиления контроля по плодовоовощной продукции, перемещению товаров и по применению контрольно-кассовых машин всеми субъектами торговли. 13 января проведено заседание комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары, в рамках которого даны соответствующие поручения по проведению анализа импорта и экспорта продовольственных товаров по области, а также по анализу существующих схем поставок социально - значимых продовольственных товаров городу Тараз в целях выявления лишних посреднических цепочек.

В настоящее время сдерживание цен на социально-значимые продовольственные товары осуществляется в рамках утвержденных Правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Жамбылской области.

Используются следующие механизмы: формирование и использование стабилизационного фонда СЗПТ; предоставление займа субъектам предпринимательства.

В настоящее время в стабфонде имеется рис, картофель, капуста, лук, морковь, растительное масло, гречка, сахар и мука.

Для поддержания социально уязвимых слоев населения в области на сегодняшний день в регионе работают 32 социальных магазинов – 16 магазинов в. Таразе и 16 магазинов в районных центрах, где население имеет возможность приобрести социально-значимые продукты питания по ценам ниже рыночных.