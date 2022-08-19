В Жамбылской области провели традиционный День поля

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аграрии Жамбылской области собрались на День поля, который прошел в Шуском районе. В мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, акимы всех районов и их заместители, курирующие сферу сельского хозяйства, известные ученые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гости посетили выставку сельхозтехники, удобрений, семян, побывали на полях, где выращиваются сахарная свекла, картофель, кукуруза и лук.

В ходе семинара «День поля-2022» 15 компаний из разных регионов страны представили около 30 видов сельскохозяйственной техники.

Открывая семинар, глава региона отметил, что сельское хозяйство - основная движущая сила региональной экономики.

«В текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур на территории области составили 756 тыс. га. Это на 5,4 тыс. га больше, чем в прошлом году. Аграрии завершили уборку зерновых культур и получили по 19 центнеров с гектара. Ведется уборка картофеля, овощей, бахчевых и масличных культур.

Однако в сфере сельского хозяйства немало и нерешенных проблем. Всего в 2022 году на поддержку аграриев выделено 31,2 миллиарда тенге, что на 12 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день освоено 11 миллиардов тенге, 6,6 тыс. крестьянских хозяйств получили субсидии. Ни одно крестьянское хозяйство не останется без поддержки государства.

На сегодняшнем мероприятии мы ознакомились с передовой технологией выращивания сахарной свеклы. Наши аграрии ожидают урожай сахарной свеклы не менее 120 тысяч тонн. Для повышения урожайности важно проводить мероприятия по обновлению семян и сельхозтехники.

Касаемо удобрений, на сегодняшний день заключены договоры на приобретение 34,2 тыс. тонн удобрений, из них 32,1 тыс. тонн отправлено крестьянам», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Глава региона также рассказал о мерах по модернизации сельхозтехники, внедрению водосберегающих технологий.

В настоящее время по области зарегистрировано 12 316 единиц сельхозтехники. В текущем году планируется довести показатели обновления техники до 11%. Водосберегающие технологии в этом году размещены на площади 50 тысяч гектаров.

В своем выступлении глава региона отдельно остановился на проектах по восстановлению ирригационных систем, рациональному использованию пастбищных угодий.

Выступили также представители научных институтов, в частности, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казахского национального исследовательского аграрного университета Марат Кожахметов, директор центра по распространению знаний и внедрению научных разработок в производство ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства» Сеиткарим Калтаев, председатель правления ТОО «КазНИИ плодоовощеводства» Темиржан Айтбаев, главный научный сотрудник «Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности» Асан Оспанов.

Они выступили с развернутыми докладами о развитии различных направлений сельского хозяйства и выразили готовность к совместной работе с жамбылскими аграриями, обмену опытом.

Аким области призвал ответственных лиц тесно сотрудничать с научными институтами, провести системную работу по созданию современной системы семеноводства в каждом районе.

Далее в ходе рабочей поездки в Шуский район аким области Нуржан Нуржигитов посетил ряд объектов. В частности, глава региона побывал в древнем городище «Баласагун», Тасоткельском водохранилище, ознакомился с состоянием 75-квартирного многоэтажного жилого дома в городе Шу, деятельностью солнечной электростанции, проинспектировал ход строительства школы имени Аль-Фараби в селе Толе би.

Нуржан Нуржигитов поручил подрядчикам своевременно и качественно выполнить работы, а ответственным лицам усилить меры контроля.



