В Жамбылской области проходит судебный процесс по массовым беспорядкам в Кордае

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе пятый месяц продолжается судебный процесс по резонансному уголовному делу - факты массовых беспорядков в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в феврале 2020 года следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство). В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате групповой драки в Кордайском районе Жамбылской области в феврале задержано 47 человек, сообщил тогда министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. Досудебные расследования начаты по статье 272 УК РК (Организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 УК РК (Убийство). Глава МВД подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.

В связи с февральскими событиями 2020 года аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов подал в отставку, несколько высокопоставленных чиновников силовых ведомств были уволены.

3 декабря 2020 года в Жамбылской области начались предварительные слушания, в ходе которых было озвучено, что 7-8 февраля 2020 года в селах Кордайского района Масанчи, Сортобе и Булар батыр произошли массовые беспорядки с участием большого количества людей. В ходе беспорядков погибли 10 сельчан, один погиб из-за обрушения торгового центра. Телесные повреждения получили 158 граждан и 20 сотрудников правоохранительных органов. Уничтожено 156 жилых и торговых объектов и 102 автотранспортных средства.

Сейчас в Таразе, в здании следственного изолятора СИ-13 УЖД 158/1, проходят прения сторон.

Дело рассматривается Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области. Процесс открытый, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Председательствует на процессе судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Айдарбек Замбаев. Отметим, что в 2019 году судья Айдарбек Замбаев вел также резонансный уголовный процесс по громкому делу о насильнике и убийце 9-летней девочки в городе Каратау.

В связи с карантинными ограничениями в зал заседания допускаются только представители защиты и обвинения. Родственникам и журналистам разрешено наблюдать за ходом процесса в онлайн-режиме в здании Таразского городского суда №2.

По информации пресс-службы областного суда, на скамье подсудимых 51 человек, их на данный момент защищают 40 представителей защиты, из которых 31 адвокат являются основными и девять - дополнительными представителями потерпевших. Государственное обвинение поддерживают прокуроры Даурен Булгимбаев и Лескер Мешитбаев.

Обвинения подсудимым по фактам массовых беспорядков в Кордайском районе предъявлены по таким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, как «Массовые беспорядки», «Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Вымогательство», «Разбой» и «Убийство».

В пресс-службе ведомства отметили, что пока нет возможности комментировать процесс, это можно будет сделать только после оглашения приговора. В ходе следствия были собраны все необходимые доказательства по делу о кордайских событиях. Все причастные к массовым беспорядкам лица выявлены и понесут наказание в соответствии с казахстанским законодательством.