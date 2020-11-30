В Жамбылской области презентовали сборник, посвященный поэзии Бауыржана Момышулы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь 110-летия со дня рождения Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы в Жамбылской области проводятся различные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что народный батыр, Халық Қаһарманы, выдающийся военный стратег, прославившийся в годы Великой Отечественной войны, писатель в мирное время, Бауыржан Момышулы является уроженцем Жуалынского района Жамбылской области. В райцентре, носящем в наши дни его имя (бывшее Бурное), действует музей, в котором собраны личные вещи писателя и полководца. В залах музея можно увидеть военную форму, которую носил Бауке, печатную машинку, на которой он печатал свои статьи и рассказы, семейные фотографии. К 100-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы в Таразе открылся научно-исследовательский центр «Бауыржантану», в который был передан архив писателя.

Накануне подготовку к предстоящим праздникам обсуждали в Таразе на аппаратном совещании в акимате области под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. В том числе и мероприятия к 110-летию Бауыржана Момышулы. Глава региона подчеркнул, что современная молодежь должна изучать историю страны, родного края и знать о подвигах великого Бауыржана Момышулы.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в таразском парке «Жеңіс» имени Бауыржана Момышулы, в Зале Славы, прошла встреча под названием «Тұлғасы тұнған тәлім» с участием акима области Бердибека Сапарабаева.

Перед началом мероприятия глава региона вместе с гостями возложил цветы к памятнику народному батыру.

В ходе встречи состоялась презентация сборника «Сардардың жыр сарбаздары», посвященного поэзии великого земляка. В презентации приняли участие авторы сборника - почетный гражданин Жуалынского района Сабит Дуйсебаев и доцент кафедры «Филология и журналистика» Таразского регионального университета имени М.-Х.Дулати, кандидат филологических наук Сейсекул Исматова.

Аким области Бердибек Сапарабаев отметил, что память о Бауыржане Момышулы должна жить вечно.

«Этот год богат на юбилеи наших великих предков. Если аль-Фараби и Абай внесли вклад в науку и культуру, то Бауыржан Момышулы принял самое непосредственное участие в защите нашей Родины. Когда мы говорим о национальных героях, то в первую очередь вспоминаем его. Наша задача - беречь память о его жизни и деятельности, чтобы у потомков был достойнейший пример того, как нужно прожить жизнь. Каждый выпускник казахстанской школы должен знать, кем был Бауыржан Момышулы», - считает Бердибек Сапарбаев.

Военный деятель, полковник военных наук Ким Серикбаев подчеркнул масштаб юбилейного события. «Эта дата важна не только для жителей региона и Казахстана, она важна для жителей всех стран бывшего СССР. Вклад нашего земляка в Великую Победу нельзя переоценить», - сказал он.

Своими воспоминаниями о легендарном полководце поделилась его сноха писательница Зейнеп Ахметова: «Есть такое выражение «Сияния угасших звезд хватает на миллион лет». Оно применимо к нашему герою. Этого человека можно определить двумя словами - честь и совесть. Я рада, что мне довелось жить рядом с такой масштабной личностью. С давних пор мечтаю, чтобы в школах появился урок о Бауржане Момышулы. Он этого достоин».

Воспоминаниями о юбиляре поделились также ветеран из Жуалынского района Абилькасым Ергебеков, племянник Бауыржана Момышулы, ветеран журналистики Бекет Момынкул и поэт Маралтай Раймбекулы, прочитавший свои стихи.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бакытбек Смагул передал в Зал Славы нагрудной знак «Намыс» имени Бауыржана Момышулы.



