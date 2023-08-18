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    В Жамбылской области назначен руководитель управления земельных отношений

    18 Августа 2023, 07:22

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новый руководитель управления земельных отношений назначен в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления земельных отношений акимата Жамбылской области назначен Карентаев Ермек Амангельдиевич.

    57-летний Ермек Карентаев уроженец города Тараза. В 1988 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства», в 2003 году – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «финансы и кредит», кандидат экономических наук.

    Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим Жамбылского межрайонного специализированного хозяйственного объединения.

    В разные годы работал заместителем директора АО «Асиер», заместителем генерального директора АО «Жайсан», руководителем управления в Агентстве РК по стратегическому планированию и реформам, помощником заместителя Премьер-Министра РК, заведующим сектором Канцелярии Премьер-Министра РК, заведующим отделом Аппарата Сената Парламента РК, главным инспектором Канцелярии Президента РК.

    С 2008 по 2013 годы работал на руководящих должностях в частном секторе.

    В 2014 - 2016 годы - заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК, в 2016 - 2018 годы - председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК, в 2019 - 2021 годы – советник Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», заместитель Председателя Правления АО «КазАгроПродукт».

    С декабря 2022 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

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