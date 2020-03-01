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В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирус нет - Минздрав

1 Марта 2020 23:21
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В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирус нет - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК опроверг слухи о наличии больных и людей с подозрением на коронавирусную инфекцию в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook комитета.

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«Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК сообщает: в Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нет. Информация о 150 прибывших из Южной Кореи в Жамбылскую область гражданах Казахстана не соответствует действительности», - заявили в комитете.

В ведомстве отметили, что в Жамбылской области принимаются все меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечена готовность медицинских организаций, проводится ежедневный мониторинг за прибывающими из за рубежа лицами.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг призвал граждан не распространять фейковую информацию и предупредил об ответственности за ее распространение.

«Призываем вас не поддаваться недостоверным информационным взбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации.

Всю достоверную информацию можете получить на официальных сайтах Министерства здравоохранения РК и Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на страницах в социальных сетях Минздрава и комитета, а также на официальном Telegram-канале комитета», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сокращает число авиарейсов в Южную Корею.



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Ключевые слова: Жамбылская область, Здравоохранение, Общество, Пневмония в Китае,
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