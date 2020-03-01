В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирус нет - Минздрав
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК опроверг слухи о наличии больных и людей с подозрением на коронавирусную инфекцию в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook комитета.
«Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК сообщает: в Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нет. Информация о 150 прибывших из Южной Кореи в Жамбылскую область гражданах Казахстана не соответствует действительности», - заявили в комитете.
В ведомстве отметили, что в Жамбылской области принимаются все меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечена готовность медицинских организаций, проводится ежедневный мониторинг за прибывающими из за рубежа лицами.
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг призвал граждан не распространять фейковую информацию и предупредил об ответственности за ее распространение.
«Призываем вас не поддаваться недостоверным информационным взбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации.
Всю достоверную информацию можете получить на официальных сайтах Министерства здравоохранения РК и Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на страницах в социальных сетях Минздрава и комитета, а также на официальном Telegram-канале комитета», - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось ранее, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сокращает число авиарейсов в Южную Корею.
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