В Земельный кодекс РК внесены изменения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие индивидуального жилищного строительства, только путем подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам жилищной застройки, без пересмотра подходов к выделению земельных участков, не способствует решению вопросов доступности жилья. Об этом свидетельствуют итоги проведенного в октябре 2020 года государственного аудита эффективности реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.

В связи с чем, Министерству сельского хозяйства было поручено принять меры по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления земельных участков путем применения дифференцированного подхода к определению площадей земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства, в зависимости от плотности населения и градостроительных условий регионов.

5 апреля 2023 года в Земельный кодекс РК были внесены изменения и дополнения, предусматривающие запрет предоставления земельных участков для строительства без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек. Запрет коснулся и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек), а также при отсутствии инженерных сетей.



