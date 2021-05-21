+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +25 °С
Алматы: +22 °С
USD 429.21 EUR 522.99
RUB 5.83 CNY 66.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В «зеленом поясе» столицы ведется истребление вредных насекомых

21 Мая 2021 15:15
Поделиться:
В «зеленом поясе» столицы ведется истребление вредных насекомых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На рост, развитие и устойчивость лесонасаждений помимо всего прочего влияют и вредные насекомые. Для того, чтобы вредители не ухудшали состояние лесонасаждений, сотрудники службы по охране и защите леса ТОО «Астана орманы» проводят мероприятия по их истреблению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Сотрудники АО «Казинформ» посадили деревья: у каждого портала свое дерево
Почему сохнут взрослые сосны и ели в Алматы - ответ акимата Аудит гособъектов: 177 ноутбуков не досчитались в районном акимате СКО Марафон добрых дел: акцию «Адреса заботы» продолжают волонтеры столицы

Одним из ведущих факторов, влияющих на рост, развитие и устойчивость лесонасаждений «зеленого пояса» столицы, расположенного в черте города, наравне с почвенными условиями и влагой являются вредные насекомые.

При выращивании древесных и кустарниковых пород в озеленительных посадках и зеленых зонах актуальными становятся вопросы защиты от вредителей и болезней. Вредители, размножаясь в массе, ухудшают жизненное состояние насаждений, снижают их устойчивость, вследствие чего ослабленные растения не выполняют своего назначения.

Ежегодно при осенних совместных обследованиях территории «зеленого пояса» столицы учеными Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана, специалистами ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» и ТОО «Астана орманы» определяются численности зимующих вредителей. По результатам исследований составляются планы истребительных мероприятий против вредителей леса на следующий год.

Весной после появления личинок и гусениц вредителей при превышении порога экономической вредоносности проводится химическая обработка с разрешенными к применению на территории Республики Казахстан пестицидами. В настоящее время работники службы по охране и защите леса ТОО «Астана орманы» проводят мероприятия по истреблению вредителей - минирующих пилильщиков на березе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Экология   #Акимат  
Поделиться:
Новости по теме
Сотрудники АО «Казинформ» посадили деревья: у каждого портала свое дерево
Почему сохнут взрослые сосны и ели в Алматы - ответ акимата
Аудит гособъектов: 177 ноутбуков не досчитались в районном акимате СКО
Марафон добрых дел: акцию «Адреса заботы» продолжают волонтеры столицы
Популярное
1 Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
3 Желтая дорожная разметка удивила жителей Петропавловска
4 Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде
5 Почему сохнут взрослые сосны и ели в Алматы - ответ акимата
Читайте также
Как будет развиваться аэропорт Нур-Султана до 2035 года
В столичном аэропорту презентовали новую услугу Fast track
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив