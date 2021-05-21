В «зеленом поясе» столицы ведется истребление вредных насекомых
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На рост, развитие и устойчивость лесонасаждений помимо всего прочего влияют и вредные насекомые. Для того, чтобы вредители не ухудшали состояние лесонасаждений, сотрудники службы по охране и защите леса ТОО «Астана орманы» проводят мероприятия по их истреблению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Одним из ведущих факторов, влияющих на рост, развитие и устойчивость лесонасаждений «зеленого пояса» столицы, расположенного в черте города, наравне с почвенными условиями и влагой являются вредные насекомые.
При выращивании древесных и кустарниковых пород в озеленительных посадках и зеленых зонах актуальными становятся вопросы защиты от вредителей и болезней. Вредители, размножаясь в массе, ухудшают жизненное состояние насаждений, снижают их устойчивость, вследствие чего ослабленные растения не выполняют своего назначения.
Ежегодно при осенних совместных обследованиях территории «зеленого пояса» столицы учеными Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана, специалистами ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» и ТОО «Астана орманы» определяются численности зимующих вредителей. По результатам исследований составляются планы истребительных мероприятий против вредителей леса на следующий год.
Весной после появления личинок и гусениц вредителей при превышении порога экономической вредоносности проводится химическая обработка с разрешенными к применению на территории Республики Казахстан пестицидами. В настоящее время работники службы по охране и защите леса ТОО «Астана орманы» проводят мероприятия по истреблению вредителей - минирующих пилильщиков на березе.
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