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    В западных регионах ожидается создание 175 тысяч новых рабочих мест - Миннацэкономики

    25 Января 2022, 10:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В западных регионах страны ожидается создание 175 тысяч новых рабочих мест в рамках комплексных планов социально-экономического развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представляя комплексные планы развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге.

    «В целом реализация Комплексных планов позволит нарастить темпы роста экономики западных регионов, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. Так, к 2025 году планируется привлечение по четырем регионам порядка 13 трлн тенге частных инвестиций, создание около 175 тысяч новых рабочих мест», - рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства.

    Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана одобрило комплексные планы социально-экономического развития западных регионов страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Занятость
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