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    В Западно-Казахстанской области стартовал проект #aulafit

    30 Июля 2021, 13:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Для жителей поселкового округа Зачаганск в рамках проекта #aulafit прошли массовые занятия на свежем воздухе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Западно-Казахстанской области.

    Из-за распространенности COVID-19 очевидно, что упражнения для дыхательных путей сегодня окажут значительное влияние на здоровье наших пожилых людей. Упражнения призваны укрепить правильное функционирование дыхательной системы, чтобы легкие противостояли всем заболеваниям.

    В ходе занятий жители города заявили, что в будущем они будут участвовать в проекте #aulafit и выполнять эти упражнения.

    В массовых упражнениях на свежем воздухе приняли участие председатель совета ветеранов ЗКО Берген Максот Кабышович, заместитель акима города Уральск Галиев Ерлан Ерсаинович, председатель городского совета ветеранов Анесов Мынатаубик Тауфикович, депутат областного маслихата Утебалиева Шаттык Саматовна, аким поселка Зачаганск Аубекеров Аккали Умбеткалиевич, руководитель отдела спорта и физической культуры Шергалиев Артур Муратович, сотрудники отдела спорта и культуры, ветераны, волонтеры и жители Зачаганска.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Спорт Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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