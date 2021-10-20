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    В Западно-Казахстанской области 838 человек проходят амбулаторное лечение от КВИ

    20 Октября 2021, 15:54

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 838 человек проходят амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО, за последние сутки выявлено 40 человек с КВИ. В настоящее время в инфекционных стационарах проходят лечение 235 пациентов. Из них 136 в модульном стационаре, 70 в областной инфекционной больнице. В том числе 23 пациента в тяжелом состоянии, но среди них нет подключенных к аппаратам инвазивного искусственного дыхания.

    С начала пандемии в ЗКО зарегистрировано 38 429 заболевших КВИ. А с начала года выявлено 29 208 больных, из них у 20 183 были симптомы заболевания. Из числа заболевших в этом году 2 800 детей выздоровели 2 726 , остальные продолжают лечение.

    По данным Управления, за прошедшие сутки 659 человек привиты первым компонентом вакцины, из них 47 с хроническими заболеваниями. С начала вакцинации первым компонентом привиты 231 266 человек, это 55% населения, подлежащего вакцинации.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО из ранее поступивших в больницы с КВИ жителей 95% не были вакцинированы. Организации в регионе платят штрафы за невакцинированных сотрудников.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК
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