В законопроекте о масс-медиа ожидаются нововведения - министр информации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали сообщил, что в Казахстане будут открыты школы для повышения медиаграмотности. Также планируется внести ряд изменений в законопроект о масс-медиа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, что мы можем уменьшить фейкньюс одним способом, а именно обучив аудиторию распознавать достоверную информацию. В такой момент мы считаем правильным научить аудиторию различать ложную и достоверную информацию, то есть расширить понятие медиаграмотности, как способ борьбы с дезинформацией. Частные медиа, инфлюенсеры или редакции должны чувствовать ответственность за каждое слово перед подачей информации. При этом, как ответственное в отрасли министерство, наша прямая задача – открыть медиа школы, в том числе дать образование по медиаграмотности», - сказал Дархан Кыдырали, выступая на площадке Astana Media Week.

Он отметил, что важным вопросом остается организация системы обучения, состоящей из нескольких этапов: фактчекинга, дифференциации информации, проверки ее выхода, прохождения установленных критериев перед распространением информации.

«При этом в обновляемом законопроекте о масс-медиа ожидается ряд нововведений. Планируем ввести несколько изменений, таких как доступ к информации, повышение статуса журналистов, повышение профессиональной компетенции и других», - проинформировал министр.

Ранее сообщалось, что Министерство информации и общественного развития Казахстана намерено тесно работать с такими глобальными компаниями, как Meta и TikTok.