Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В законодательство РК предлагается ввести термин «битумохранилище»

    17 Марта 2022, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в ходе круглого стола в Мажилисе предложил ввести в законодательство термин «битумохранилище», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рынке первичной реализации дорожного битума доминируют 3 игрока: Каражанбасмунай, Petrosun и Газпромнефть-Битум Казахстан (в настоящее время - ТОО «Казахбитум»). Здесь интересная ситуация сложилась. Актауский битумный завод. Ежегодно одна компания в начале года выкупает весь объем битума, после этого битум реализуется через посредников по жестким схемам. К концу года, к сезону, когда выделяются бюджетные средства, стоимость битума достигает 200 тысяч тенге. Стартовая цена начинается с 65-70 тысяч тенге», - пояснил глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

    По словам Серика Жумангарина, достаточно тяжело этот процесс регулировать. В этом вопросе есть огрехи бюджетного законодательства и посредников, считает спикер.

    «В этом году убираем посредников. В законодательство предлагаем ввести термин «битумохранилище». Завод будет продавать непосредственно владельцам только инфраструктуры. Соответственно ведется беседа с Министерством индустрии, чтобы с той стороны укрепить эти требования. Дорожно-строительные компании не имеют права покупать битум у посредников, у которых нет инфраструктуры, хранилища и наличия битума. Все это замкнет цепочку. Бумажные посредники уйдут с рынка», - добавил глава АЗРК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис Экономика Серик Жумангарин АЗРК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО