Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    В закон «О прокуратуре» внесут связанные с возвратом незаконных активов поправки

    20 Июня 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Парламент принял Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон РК» О прокуратуре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект представил депутат Мажилиса Абзал Куспан. По его словам, первая группа поправок представлена в законодательстве, связанном с созданием нового уполномоченного органа в системе прокуратуры, направленного на возврат активов. Это новое ведомство призвано мобилизовать деятельность госаппарата, связанную с поиском и возвратом активов. Также данный уполномоченный орган выполняет функции комиссии, создаваемой в связи с возвратом незаконно приобретенных активов.

    «Вторая группа поправок связана с необходимостью правовой регламентации мониторинга и анализа информации, касающейся источника происхождения, законности возникновения активов, на уровне конституционных законов. В этой связи, закрепленные Конституционным законом права прокуроров, соответственно, будут дополнены новыми правилами», - отметил депутат Мажилиса.

    Это:

    1. деятельность по поиску и возврату активов;

    2. установление происхождения активов, принятие мер по обеспечению их сохранности, установление международного сотрудничества в связи с возвратом активов;

    3. координация деятельности и установление связей уполномоченных органов;

    4. заключение соглашений относительно возврата активов;

    5. выдача в суды ходатайств об обеспечении, подача исковых заявлений в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан о возврате незаконно приобретенных активов в собственность государства;

    6. осуществление других задач и полномочий, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Мажилис Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев подвел итоги первой сессии Сената VIII созыва
    4,6 трлн тенге выделено на повышенные соцвыплаты в 2023 году
    Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
    Совместное заседание палат Парламента состоится 30 июня
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT