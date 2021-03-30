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    В южных регионах возможен недостаток влаги во время посевной кампании – Минсельхоз РК

    30 Марта 2021, 15:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южных регионах возможен недостаток влаги во время посевной кампании. Об этом сообщил руководитель управления мелиорации Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Медет Жадигерулы на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью предотвращения этой опасности в феврале по инициативе Министерства экологии, с участием акиматов областей, Министерства сельского хозяйства, водохозяйственных организаций и сельхозтоваропроизводителей на юге страны был проведен ряд совещаний. По итогам этих совещаний водохозяйственным организациям поручено для подготовки к оросительному сезону завершить оросительные системы до мая. Были внесены предложения по строгому соблюдению порядка полива, отпуска воды и, сельхозтоваропроизводителям по сокращению площадей под культуры, требующие много воды. Кроме того, со стороны Министерства экологии в настоящее время продолжаются работы по накоплению воды в водохранилищах», – сказал М. Жадигерулы.

    В ходе брифинга директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов сообщил, что в южных регионах посевная кампания уже началась, засеяно 103,4 тысячи гектаров. Это зерновые культуры, картофель, овощи и многолетние травы. Всего, по его словам, в 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,8 млн гектаров, что на 186 тысяч гектаров, или на 0,8% больше показателя прошлого года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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