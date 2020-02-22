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    В Южной Корее за сутки зарегистрировано 142 новых случая заражения коронавирусом

    22 Февраля 2020, 11:05

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – 22 февраля Южная Корея сообщила о 142 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP NEWS AGENCY.

    Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 346.

    В последние дни число случаев заражения COVID-19 резко возросло, при этом большинство новых случаев инфицирования было обнаружено в больнице в юго-восточном округе Чхондо и в небольшом в юго-восточном городе Тэгу.

    Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщили, что из 142 новых случаев 92 связаны с больницей Daenam в Чхондо, где произошел первый смертельный случай в Южной Корее от нового вируса.

    В пятницу скончался второй пациент в больнице Daenam от COVID-19.

    На сегодняшний день в больнице зарегистрировано 108 случаев заражения вирусом.

    Агентство общественного здравоохранения сообщило, что 38 новых случаев связаны с небольшой христианской сектой, известной как Синчхонджи в городе Тэгу, что находится примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула и в соседней провинции Северный Кёнсан.

    Власти обратились к жителям города Тэгу (там проживает 2,5 миллиона жителей) оставаться дома и без крайней нужды никуда не выходить. Тем временем, в пятницу соседний Чхондо был объявлен «зоной особого управления». Столица страны, Сеул, запретила демонстрации в центре города.

    На сегодняшний день стало известно, что около 170 больных вирусом посещали церковные службы.

    KCDC заявил, что поместил в общей сложности 9,336 членов секты Синчхонджи в карантин. Среди них 544 человека проходят исследование на вирус.

    Органы здравоохранения пообещали предпринять дополнительные меры по сдерживанию коронавируса, поскольку потенциально смертельная болезнь быстро распространяется по всей стране.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Корея
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