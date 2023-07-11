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    В Южной Корее родилась редкая пара близнецов панды

    11 Июля 2023, 09:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гигантская панда по кличке Хуа Ни, проживающая в парке развлечений Эверленд в Южной Корее, родила детёнышей-близнецов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ecns.cn.

    Как сообщил Центр сохранения и исследования гигантской панды, вес старшего детёныша - 180 грамм, вес младшего - 140 грамм. Это первая пара близнецов панд, родившаяся в Южной Корее в этом году, а также первая пара, родившаяся за границей.

    Состояние здоровья Хуа Ни и ее детёнышей оценивается как хорошее. В Центре заверили, что эксперты Китая и Южной Кореи будут тесно сотрудничать для обеспечения их здорового роста.

    Хуа Ни вместе с Юань Синь, еще одной самкой гигантской панды, прибыли в Южную Корею в 2016 году по договору аренды на 15 лет в рамках исследовательской программы.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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