В Южной Корее 10-летний вундеркинд бросил школу из-за травли

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - 10-летний вундеркинд, поступивший в одну из самых элитных средних школ Южной Кореи в марте этого года, недавно бросил учебу из-за постоянных издевательств со стороны одноклассников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

В 2016 году Бэк Кан Хён (Baek Kang-hyun), когда ему было всего 3 года и 5 месяцев, продемонстрировал свои выдающиеся математические способности и музыкальные данные в эфире программы об одаренных детях на телеканале SBS. IQ юного дарования на тот момент составило 204 балла.

Мальчик снова удивил всех в марте этого года, когда поступил в Сеульскую среднюю школу естественных наук, но недавно сказал в эфире на канале YouTube, что добровольно бросил школу. Он разочарован тем, что стал машиной для решения математических задач.

По словам отца мальчика, его сын постоянно подвергался словесным оскорблениям со стороны одноклассников и перестал улыбаться, а также впал в депрессию. Некоторые из его одноклассников, работая с ним в одном командном проекте, относились к нему как к «человеку-невидимке».

Более того, обнаружили сообщения в социальной сети, которые содержит нецензурные слова, оскорбляющие мальчика. Его отец думает обратиться в полицию для проведения расследования. Он добавил, что на момент поступления в школу его сын весил 27 кг, а сейчас всего 22 кг.

Позже виновные в травле мальчика принесли официальные извинения, семья вундеркинда решила их простить.