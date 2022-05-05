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В Южной Африке растет число случаев заражения COVID-19 - ВОЗ
5 Мая 2022 14:55

В Южной Африке растет число случаев заражения COVID-19 - ВОЗ

АММАН. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения сообщила о двух новых подштаммах «омикрона», ставших причиной всплеска случаев заболевания коронавирусом в Южной Африке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт организации.

«Еще слишком рано, чтобы точно знать, вызывают ли подштаммы BA.4 и BA.5 более серьезные симптомы, но они являются еще одним признаком того, что с пандемией у нас еще не покончено», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции, состоявшейся 4 мая.

ВОЗ начала отслеживать подштаммы BA.4 и BA.5 в середине апреля. Они являются дополнением к ранее обнаруженным подштаммам BA.1 и BA.2, последний из которых сейчас доминирует во всем мире.

По данным организации, в конце апреля Южная Африка сообщила о 2650 случаях заболевания COVID-19 в течение суток, однако уже 1 мая было зарегистрировано более 6500 новых случаев заражения, причем их количество продолжает расти.

Несмотря на новые штаммы, Гебреисус сообщил, что число случаев COVID-19 продолжает снижаться во всем мире, а еженедельная смертность находится на самом низком уровне с марта 2020 года, когда впервые началась пандемия.

«Эти тенденции, хоть и приветствуются, но не показывают всей картины», - заметил Гебреисус.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что тестирование на коронавирус остается критически важным. Так, именно благодаря генетическому секвенированию – процессу генетического анализа структуры вируса - оба недавно обнаруженных подштамма BA.4 и BA.5 были идентифицированы в Южной Африке, в то время как другие страны прекратили эту практику.

«Во многих странах мы практически не замечаем, как мутирует вирус. Мы не знаем, что будет дальше», — добавил Гебреисус.

Цель ВОЗ по-прежнему состоит в том, чтобы вакцинировать не менее 70 процентов населения стран по всему миру. Глава организации призвал страны устранить проблемы с доступностью к вакцинам.

Хотя вопрос доступности вакцины значительно улучшился в последнее время, спрос ограничивается отсутствием политической воли, проблемами с оперативным потенциалом, финансовыми ограничениями и дезинформацией, отмечают в ВОЗ.

Автор:
Корреспондент
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