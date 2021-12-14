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    В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни

    14 Декабря 2021, 23:18

    ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным южноафриканской радиостанции SABC, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания, целевую группу для экстренных исследований.

    Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить. Большинство заболевших проживают в областях, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.

    Фото: © AP Photo/Ben Curtis

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Африка Мировые новости
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