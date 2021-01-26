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    В ЮНЕСКО объявили о грантах для молодых ученых на изучение наследия Великого шелкового пути

    26 Января 2021, 07:33

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Представители ЮНЕСКО призывают молодежь подавать заявки на исследовательскую стипендию для изучения наследия Великого шелкового пути, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

    Грант в размере 10 тысяч долларов получат 12 молодых ученых, желающих посвятить свое время исследованию таких тем, как:

    общее наследие и множественная идентичность Шелкового пути;

    культурное разнообразие Шелкового пути;

    наследие Шелкового пути как основа для современного творчества, межкультурного диалога, социальной сплоченности, регионального и международного сотрудничества.

    Подавать заявки на получение гранта могут учащиеся аспирантуры в возрасте до 35 лет. В исследованиях могут участвовать как отдельные лица, так и группы молодых ученых. Заявки принимаются до 18 апреля.

    Подробную информацию можно найти на сайте ЮНЕСКО.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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