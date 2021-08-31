В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса с множественными мутациями

ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Южноафриканские ученые обнаружили новый вариант коронавируса с множественными мутациями, но еще не установили, является ли он более заразным или способен преодолеть иммунитет вакцинированных или переболевших коронавирусом людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Новый вариант, известный как C.1.2, был впервые обнаружен в мае. Он уже распространился на территории большинства провинций Южной Африки и семи других стран Африки, Европы, Азии и Океании, согласно исследованиям, которые еще не прошли экспертную оценку.

Новый штамм отличается множеством мутаций с пониженной чувствительностью к нейтрализующим антителам и повышенной способностью передаваться.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования, чтобы установить, насколько хорошо вариант коронавируса нейтрализуется антителами.

Южная Африка была первой страной, где обнаружили бета-вариант, один из четырех, классифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вызывающие беспокойство».

Считается, что бета штамм распространяется быстрее, чем оригинальная версия SARS-CoV-2, и есть свидетельства того, что вакцины против него действуют хуже, что вынуждает некоторые страны ограничивать поездки в Южную Африку и из нее.

Ричард Лесселлс, специалист по инфекционным заболеваниям и один из авторов исследования варианта C.1.2, сказал, что появление нового штамма свидетельствует о том, что «эта пандемия еще далека от завершения».

Он сказал, что на этом этапе людей не следует слишком пугать общество, и что варианты с большим количеством мутаций неизбежно появятся во время пандемии.

Данные геномного секвенирования из Южной Африки показывают, что вариант Delta все еще является доминирующим. В июле на C.1.2 приходилось 3% выборок против 1% в июне, тогда как в 67% образцах в июне и 89% в июле был выявлен штамм Delta.

Дельта - это самый быстрый и наиболее приспособленный вариант коронавируса, с которым столкнулся мир.

Отмечается, что результаты исследований были переданы в ВОЗ.

Представитель министерства здравоохранения Южной Африки отказался давать комментарии по поводу исследования.

Кампания вакцинации против COVID-19 в Южной Африке началась медленно: на данный момент полностью вакцинировано только около 14% взрослого населения.