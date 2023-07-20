В ЮАР из-за взрыва газопровода обрушилась дорога

КЕЙПТАУН. КАЗИНФОРМ - Взрыв газопровода произошел на Бри-стрит в Симмонсе, в центральном деловом районе Йоханнесбурга. В результате взрыва обвалилась дорога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт радиостанции SABC News.

Экстренные службы сообщили, что пока количество пострадавших и погибших не ясно. Граждан попросили не находиться вблизи от места происшествия. Водителям также порекомендовали объезжать улицы, расположенные рядом с местом, где произошел взрыв. Один автомобиль перевернулся, еще несколько оказались заблокированными после того, как часть улицы была разрушена. Несколько человек находились в такси, когда дорога обвалилась.

Местные власти эвакуировали людей в радиусе одного километра от места взрыва из-за едкого запаха, который чувствуется в воздухе.

Экстренные службы в данный момент оценивают ущерб от происшествия.