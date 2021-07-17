В Японии заразились коронавирусом 15 связанных с организацией Олимпиады человек

ТОКИО. ТАСС - КАЗИНФОРМ - По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио. Об этом в субботу объявил организационный комитет Олимпиады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований. В числе последних - человек, который стал первым инфицированным на территории Олимпийской деревни в Токио. Известно, что он был членом иностранной сборной, но не был спортсменом.

К настоящему времени коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала соревнований в Токио продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса: суточный прирост числа новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи.

С 12 июля в Токио из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.