В Японии вступил в силу запрет на экспорт в РФ связанных с химоружием товаров

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - В Японии в пятницу вступили в силу санкции, введенные в связи с утвержденным 26 сентября решением правительства об установлении запрета на поставки в РФ товаров, имеющих отношение к производству химического оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В список товаров вошли 73 вида химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия. Кроме того, запрещен экспорт 16 видов химического оборудования, таких как центрифуги, теплообменники и конденсаторы.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Беларуси, Донецкой и Луганской народных республик, а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.), а также запрет на импорт золота из РФ.





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