В Японии ракета-носитель взорвалась в ходе испытаний двигателя

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японская ракета-носитель Epsilon S, разрабатываемая Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (JAXA), взорвалась во время испытания двигателя в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Инцидент произошел примерно через минуту после начала наземных испытаний второй ступени двигатели.

Никто из сотрудников Noshiro Testing Center, где проводилось испытание, не пострадал.

Epsilon S - это модифицированная версия ракеты Epsilon, разрабатываемая JAXA с целью повышения конкурентоспособности страны на рынке космических спутников.

Первая ракета этой серии была запущена в 2013 году. Далее были успешные запуски пяти моделей, прежде чем в 2022 году Epsilon-6 получил приказ о самоликвидации после отклонения от намеченной траектории.

JAXA отложило запуск Epsilon S на 2024 финансовый год, поскольку он использует тот же топливный бак, что и Epsilon-6.

Ракеты серии Epsilon используют твердое топливо, что упрощает подготовку к запуску по сравнению с ракетами, работающими на жидком топливе.

Новой флагманской ракете JAXA H3 также было приказано самоуничтожиться в марте через несколько минут после того, как ее двигатель второй ступени не загорелся.