В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Власти города Аомори намерены использовать снег для получения электричества. В пилотном проекте турбина приводится в движение разницей температур между получаемой при таянии снега жидкостью и воздухом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

В японском городе Аомори на севере острова Хонсю запущен пилотный проект по получению электрической энергии в ходе таяния снега. С целью обеспечения возобновляемого источника энергии для покрытия потенциальной нехватки электроэнергии, снег собирают в специально изолированном бывшем школьном бассейне, а получаемая при таянии жидкость приводит в движение турбину, испаряясь за счет тепла окружающего воздуха. Этот проект появился при сотрудничестве местной IT-компании с токийским университетом электрокоммуникации.

Аомори расположен в северной части Японии, каждую зиму тут наблюдается обширное выпадение снега, на уборку которого местные власти тратят большие деньги. Снежные массы, от которых очищали улицы города, ранее просто сбрасывали в море. Теперь местные власти пытаются извлечь из собранного снега выгоду – например, используя естественные процессы таяния для получения электроэнергии.

Для получения большей разницы температур, которая увеличивает производительность турбины, специалисты в будущем планируют использовать естественное тепло местных горячих источников и тепло Земли. В случае благоприятного результата эксперимента они надеются на появление целой новой отрасли, основанной на переработке снега.

Фото: english.kyodonews.net



