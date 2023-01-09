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    В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега

    9 Января 2023, 08:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Власти города Аомори намерены использовать снег для получения электричества. В пилотном проекте турбина приводится в движение разницей температур между получаемой при таянии снега жидкостью и воздухом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

    В японском городе Аомори на севере острова Хонсю запущен пилотный проект по получению электрической энергии в ходе таяния снега. С целью обеспечения возобновляемого источника энергии для покрытия потенциальной нехватки электроэнергии, снег собирают в специально изолированном бывшем школьном бассейне, а получаемая при таянии жидкость приводит в движение турбину, испаряясь за счет тепла окружающего воздуха. Этот проект появился при сотрудничестве местной IT-компании с токийским университетом электрокоммуникации.

    Аомори расположен в северной части Японии, каждую зиму тут наблюдается обширное выпадение снега, на уборку которого местные власти тратят большие деньги. Снежные массы, от которых очищали улицы города, ранее просто сбрасывали в море. Теперь местные власти пытаются извлечь из собранного снега выгоду – например, используя естественные процессы таяния для получения электроэнергии.

    Для получения большей разницы температур, которая увеличивает производительность турбины, специалисты в будущем планируют использовать естественное тепло местных горячих источников и тепло Земли. В случае благоприятного результата эксперимента они надеются на появление целой новой отрасли, основанной на переработке снега.

    Фото: english.kyodonews.net
    Энергетика Наука Япония Мировые новости
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