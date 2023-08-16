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    В Японии пострадали 49 человек и 90 тысяч остались без света из-за тайфуна «Лан»

    16 Августа 2023, 18:52

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 49 человек пострадали от тайфуна «Лан», который принес с собой проливные дожди и сильный ветер на самый большой и густонаселенный остров Японии - Хонсю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Метеорологическое агентство выпустило предупреждение о проливных дождях с громом в восточной части Японии в среду. Двигаясь вдоль побережья Японского моря, тайфун может затронуть в четверг восточную и северную части Японии.

    Движение скоростных поездов между станциями Токио и Хаката было приостановлено из-за сильного дождя в центральной части Японии. Движение между станциями Нагоя и Окаяма приостановили во вторник.

    По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, 49 человек пострадали в результате непогоды в восьми префектурах страны.

    Напомним, тайфун «Лан» обрушился на полуостров Кии на западе Японии рано утром во вторник. В Тоттори более 1200 жителей оказались в ловушке, так как сошедшие оползни заблокировали дороги и привели к обрушению двух мостов.

    По данным метеорологического агентства, атмосферное давление в эпицентре достигло 990 гектопаскалей при скорости ветра до 108 километров в час. Почти 900 авиарейсов были отменены, передает Reuters.

    В некоторых частях центральной Японии выпало 585 мм осадков за 24 часа. Для жителей 11 префектур созданы временные убежища. По данным коммунальных служб, почти 90 000 человек остались без электричества в центральных и западных районах страны.

    На прошлой неделе близ юго-запада Японии прошел тайфун «Ханун».

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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