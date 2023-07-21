В Японии арестовали женщину, которая морила ребенка голодом ради страховых выплат

ОСАКА. КАЗИНФОРМ - В Японии арестовали 34-летнюю женщину, которая морила своего ребенка голодом для получения страховых выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Касуми Навата, работающая неполный рабочий день в городе Дайто, префектура Осака, не кормила свою 9-летнюю дочь, тем самым доведя ее до кетотической гипогликемии (низкий уровень глюкозы в крови). Ребенок находился на лечении в больнице с 22 по 27 января т.г., а ее мать получила от страховой компании 60 тысяч йен (430 долларов) в качестве компенсации.

В четверг женщине было предъявлено обвинение в том, что ее дочь, которой на тот момент было 8 лет, был госпитализирована в больницы 43 раза.

В общей сложности, как сообщили следователи, с весны 2018 года ребенок провел в больницах 332 дня, а ее мать получила 5,69 миллионов йен от страховой компании и еще двух организаций, которые должны были оплатить больничные расходы.

В полиции сообщили, что женщина предъявленные ей обвинения отрицает, утверждая, что у нее не было намерений довести ребенка до гипогликемии и обмануть страховую компанию.

После того, как полиция проверила переписку в телефоне матери, было обнаружено, что она два раза приглашала своего мужчину в путешествие, и один раз приглашала подругу в спа-центр.

Полиция подозревает, что женщина намеренно помещала ребенка в больницу для того, чтобы у нее было время для развлечений.

За три дня до госпитализации девочка съела еды только на 700 калорий, включая школьное питание. По данным полиции и Министерства здравоохранения, в один из этих дней она не ела ничего.

За указанный период ребенок потреблял всего 12-15% от ежедневной нормы калорий, что составляет 1500-1900 для девочек 8-9 лет, сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Кетотическая гипогликемия, вызываемая длительным голоданием, выражается несколькими симптомами, в том числе судорогами и рвотой.

39 раз из 43-х ребенок был госпитализирован в одну и ту же больницу, где счет за лечение составил около 40 тысяч йен, сообщают источники.

Женщина, предположительно, использовала полученные деньги на ужины в дорогих ресторанах и посещение салонов красоты.

О вопиющем инциденте стало известно в начале февраля после того, как сотрудники больницы случайно подслушали телефонный разговор женщины с ребенком, когда она говорила ей: «Не ешь, спи». Вслед за этим ребенка поместили в центр временной опеки.

С марта по июнь женщине было предъявлено три ордера на арест по подозрению, среди прочих преступлений, в причинении вреда здоровью, в доведении ребенка до гипогликемии и в принуждении к приему слабительных препаратов.

По словам матери, она давала ребенку слабительные для улучшения ее здоровья. Однако полиция подозревает, что тем самым она намеревалась продлить пребывание дочери в больнице для получения выплат, так как девочка не страдала запорами.