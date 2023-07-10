В Якутии тушат 165 лесных пожаров

ЯКУТСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Группировка пожарных и добровольцев по тушению лесных возгораний в Якутии увеличена до 980 человек. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В тушении пожаров задействовано 980 человек. Из числа местного населения привлечено свыше 150 человек, все остальные - профессиональные огнеборцы. 218 парашютистов и десантников задействованы в рамках межрегионального маневрирования из Бурятии, Забайкальского края и других субъектов страны», - сообщил Коноплев.

Он добавил, что накануне в Усть-Майский район Якутии прибыли 50 пожарных, ранее тушивших возгорания в Магаданской области.

Также задействовано 45 единиц техники и авиация. В Якутию прибыли два вертолета Ми-8МТВ МЧС России, которые были направлены в регион по обращению главы республики Айсена Николаева.

«Всего на утро 10 июля действуют 165 лесных пожаров на площади 318 511,5 га. Из них локализовано 5 пожаров на площади 826,5 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», - уточнил Коноплев, напомнив, что на территории Якутии действует режим ЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 361 лесной пожар на площади 367 872,8 га. В 2022 году на эту дату было зарегистрировано 329 лесных пожаров на площади 153 841,1 га.