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В выходные дни общественный транспорт столицы не курсирует

23 Июля 2021 14:12
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В выходные дни общественный транспорт столицы не курсирует

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный транспорт столицы не работает в субботние и воскресные дни. Такие ограничения введены постановлением санврача города в связи с нестабильной эпидобстановкой в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Работа городских автобусных маршрутов приостановлена в субботние и воскресные дни. В эти дни в автобусах будет проводиться дезинфекционная обработка. В будние дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме с увеличением количества автобусов в часы пик.

При этом на конечных остановках салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Напомним, в общественном транспорте следует строго соблюдать масочный режим. Оплата за проезд осуществляется только безналичным расчетом.

Напомним, постановление санврача об ужесточении карантина принято на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 14 июля 2021 года.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Общество  
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