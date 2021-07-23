В выходные дни общественный транспорт столицы не курсирует
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный транспорт столицы не работает в субботние и воскресные дни. Такие ограничения введены постановлением санврача города в связи с нестабильной эпидобстановкой в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Работа городских автобусных маршрутов приостановлена в субботние и воскресные дни. В эти дни в автобусах будет проводиться дезинфекционная обработка. В будние дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме с увеличением количества автобусов в часы пик.
При этом на конечных остановках салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Напомним, в общественном транспорте следует строго соблюдать масочный режим. Оплата за проезд осуществляется только безналичным расчетом.
Напомним, постановление санврача об ужесточении карантина принято на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 14 июля 2021 года.
- Как работают кафе и рестораны столицы в выходные дни
- Алтай Кульгинов призвал горожан вакцинироваться в срочном порядке
- Группу наркодилеров задержали в столице
- О причинах авиакатастроф и безопасности полетов рассказал глава Авиационной администрации
- НОК презентовал песню и клип в поддержку Олимпийской сборной
- Серийного похитителя сотовых телефонов задержали в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана