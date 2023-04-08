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    В ВОЗ предупреждают о росте числа заболеваний, передаваемых комарами

    8 Апреля 2023, 21:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Денге и чикунгунья – вирусные инфекции, переносимые комарами, – стремительно распространяются в ряде регионов мира. Об этом в среду заявили эксперты ВОЗ на брифинге, посвященном заболеваниям, которые передаются человеку с комариными укусами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    В ВОЗ отмечают, что одним из факторов, ведущих к более широкому распространению этих вирусов, может являться глобальное потепление. Большое количество осадков также благоприятствуют размножению комаров. Причем из-за изменения климата переносчики вирусов все чаще встречаются в странах и регионах, которые раньше не являлись для них естественной средой обитания.

    Денге

    По данным ВОЗ, число зарегистрированных случаев денге в мире увеличилось с 505 тысяч в 2000 году до 5,2 миллиона в 2019 году. В 2022 году в Латиноамериканском регионе было зарегистрировано 2,8 млн случаев заражений и 1280 случаев смерти. Тенденция роста пока сохраняется и в 2023 году.

    Особую тревогу у специалистов вызывает ситуация в Боливии, Парагвае и Перу. В Европейском регионе с 2010 года регулярно регистрируются случаи лихорадки денге. Тенденции в Азии также вызывают беспокойство.

    С июля 2022 года большое количество случаев заболевания зарегистрировали в Судане – 8239 заражений и 45 случаев смерти.

    Лихорадка денге – одна из наиболее распространенных из передаваемых комарами инфекций. Чаще всего вирус встречается в тропическом и субтропическом климате.

    У большинства людей, заразившихся лихорадкой денге, не наблюдается никаких симптомов. Наиболее распространенные симптомы, если они все-таки проявляются, – высокая температура, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь. Лучшими средствами для их облегчения являются ацетаминофен или парацетамол.

    Лихорадка обычно проходит за одну-две недели. У некоторых людей развивается тяжелая форма денге, и им требуется госпитализация. В редких случаях заболевание может вести к летальному исходу.

    Чикунгунья

    Вспышки чикунгуньи наблюдаются сейчас в Парагвае, Аргентине и Боливии, отмечается также высокая циркуляция в Бразилии и других странах Латиноамериканского региона.

    Нетипичными для этого заболевания являются зарегистрированные случаи острого менингоэнцефалита и неонатальной смертности, связанные с этим заболеванием. Почти 70 процентов зарегистрированных смертей приходится на население старше 60 лет, в основном с ранее существовавшими заболеваниями, такими как диабет, гипертония, ослабленный иммунитет. 20 процентов смертей приходится на новорожденных, инфицированных во время родов.

    Однако в целом, подчеркивают в ВОЗ, случаи проявления тяжелых симптомов чикунгуньи и смерти от нее являются редкими.

    Чикунгунья обычно вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, другие симптомы включают отеки суставов, боль в мышцах, головную боль, тошноту, усталость и сыпь.

    Вакцины или терапии для противодействия инфекционным заболеваниям, возбуждаемым вирусом чикунгуньи, в настоящее время не существует.

    Зика

    В ВОЗ отмечают, что число случаев заражения еще одним заболеванием, передаваемым комарами, – лихорадкой Зика, в последние годы значительно сократилось. Так, в 2017 году было зарегистрировано 50 тысяч случаев, в 2018 году – всего 30 тысяч.

    По итогам трех прошедших месяцев 2023 года официально сообщается только о 3 000 случаев Зики – в Бразилии, Боливии, Гватемале, Белизе и Колумбии.

    Напомним, что вспышка Зики наблюдалась в латиноамериканских странах в 2016 году (более 600 тысяч случаев). Заражение беременных женщин этим вирусом может вести к микроцефалии и другим врожденными пороками развития у детей.

    Инфекция также связана с повышенным риском развития неврологических осложнений у взрослых и детей, включая синдром Гийена-Барре, невропатию и миелит. Симптомы лихорадки – повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах.

    Меры предотвращения

    Самый простой способ предотвращать распространения заболеваний, передающихся комарами, – избегать укусов этих насекомых.

    В ВОЗ рекомендуют, в частности, носить светлую длинную одежду, покрывающую большую часть тела, использовать средства от комаров и спать в помещениях, защищенных москитными сетками.

    В ВОЗ также говорят о необходимости ранней и эффективной диагностики и лечения. В данный момент одна вакцина против таких инфекций уже разрешена к использованию, еще две находятся на стадии разработки.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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