В ВОЗ предупреждают о росте числа заболеваний, передаваемых комарами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Денге и чикунгунья – вирусные инфекции, переносимые комарами, – стремительно распространяются в ряде регионов мира. Об этом в среду заявили эксперты ВОЗ на брифинге, посвященном заболеваниям, которые передаются человеку с комариными укусами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В ВОЗ отмечают, что одним из факторов, ведущих к более широкому распространению этих вирусов, может являться глобальное потепление. Большое количество осадков также благоприятствуют размножению комаров. Причем из-за изменения климата переносчики вирусов все чаще встречаются в странах и регионах, которые раньше не являлись для них естественной средой обитания.

Денге

По данным ВОЗ, число зарегистрированных случаев денге в мире увеличилось с 505 тысяч в 2000 году до 5,2 миллиона в 2019 году. В 2022 году в Латиноамериканском регионе было зарегистрировано 2,8 млн случаев заражений и 1280 случаев смерти. Тенденция роста пока сохраняется и в 2023 году.

Особую тревогу у специалистов вызывает ситуация в Боливии, Парагвае и Перу. В Европейском регионе с 2010 года регулярно регистрируются случаи лихорадки денге. Тенденции в Азии также вызывают беспокойство.

С июля 2022 года большое количество случаев заболевания зарегистрировали в Судане – 8239 заражений и 45 случаев смерти.

Лихорадка денге – одна из наиболее распространенных из передаваемых комарами инфекций. Чаще всего вирус встречается в тропическом и субтропическом климате.

У большинства людей, заразившихся лихорадкой денге, не наблюдается никаких симптомов. Наиболее распространенные симптомы, если они все-таки проявляются, – высокая температура, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь. Лучшими средствами для их облегчения являются ацетаминофен или парацетамол.

Лихорадка обычно проходит за одну-две недели. У некоторых людей развивается тяжелая форма денге, и им требуется госпитализация. В редких случаях заболевание может вести к летальному исходу.

Чикунгунья

Вспышки чикунгуньи наблюдаются сейчас в Парагвае, Аргентине и Боливии, отмечается также высокая циркуляция в Бразилии и других странах Латиноамериканского региона.

Нетипичными для этого заболевания являются зарегистрированные случаи острого менингоэнцефалита и неонатальной смертности, связанные с этим заболеванием. Почти 70 процентов зарегистрированных смертей приходится на население старше 60 лет, в основном с ранее существовавшими заболеваниями, такими как диабет, гипертония, ослабленный иммунитет. 20 процентов смертей приходится на новорожденных, инфицированных во время родов.

Однако в целом, подчеркивают в ВОЗ, случаи проявления тяжелых симптомов чикунгуньи и смерти от нее являются редкими.

Чикунгунья обычно вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, другие симптомы включают отеки суставов, боль в мышцах, головную боль, тошноту, усталость и сыпь.

Вакцины или терапии для противодействия инфекционным заболеваниям, возбуждаемым вирусом чикунгуньи, в настоящее время не существует.

Зика

В ВОЗ отмечают, что число случаев заражения еще одним заболеванием, передаваемым комарами, – лихорадкой Зика, в последние годы значительно сократилось. Так, в 2017 году было зарегистрировано 50 тысяч случаев, в 2018 году – всего 30 тысяч.

По итогам трех прошедших месяцев 2023 года официально сообщается только о 3 000 случаев Зики – в Бразилии, Боливии, Гватемале, Белизе и Колумбии.

Напомним, что вспышка Зики наблюдалась в латиноамериканских странах в 2016 году (более 600 тысяч случаев). Заражение беременных женщин этим вирусом может вести к микроцефалии и другим врожденными пороками развития у детей.

Инфекция также связана с повышенным риском развития неврологических осложнений у взрослых и детей, включая синдром Гийена-Барре, невропатию и миелит. Симптомы лихорадки – повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах.

Меры предотвращения

Самый простой способ предотвращать распространения заболеваний, передающихся комарами, – избегать укусов этих насекомых.

В ВОЗ рекомендуют, в частности, носить светлую длинную одежду, покрывающую большую часть тела, использовать средства от комаров и спать в помещениях, защищенных москитными сетками.

В ВОЗ также говорят о необходимости ранней и эффективной диагностики и лечения. В данный момент одна вакцина против таких инфекций уже разрешена к использованию, еще две находятся на стадии разработки.



