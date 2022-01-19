В ВОЗ опровергли слухи о том, что с «омикроном» пандемия завершится

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Слухи о том, что «омикрон» – это последний вариант COVID-19, и пандемия с ним закончится, не соответствуют действительности: при нынешнем уровне распространения ничего исключать нельзя. Об этом заявила представительница ВОЗ, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга 18 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

За последнюю неделю число новых случаев COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения, выросло на 20 процентов – за минувшие семь дней заболели 19 млн человек. В ВОЗ напоминают, что эти цифры отражают только официально зарегистрированные случаи, и реальное число может быть намного выше. Показатель смертности остался без изменений и составил примерно 45 тысяч.

«В некоторых странах пик заболеваемости, возможно, пройден, и это вселяет надежду на то, что худшее позади. Но ни одна страна еще не может считать, что опасность миновала», – отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус. Особое беспокойство у него вызывает ситуация в странах с низким охватом вакцинацией. Непривитые от COVID-19, напомнил он, в большей степени подвержены риску тяжелого течения болезни и ее летального исхода. «Омикрон», возможно, в среднем и вызывает менее тяжелые формы инфекции, однако ошибочно считать его менее опасным.

По его словам, «омикрон» способен приводить к госпитализации и смерти, а также стремительно распространяться среди самых уязвимых слоев населения. Для многих стран, как отмечают в ВОЗ, следующая неделя будет критической – станет ясно, справилась ли система здравоохранения с возросшей нагрузкой, связанной с распространением значительно более заразного варианта.