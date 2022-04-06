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    В Восточном Казахстане зафиксированы шесть случаев возгораний травы за неделю

    6 Апреля 2022, 15:00

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля ликвидировано 6 возгораний в Зайсанском, Тарбагатайском, Курчумском и Бескарагайском районах и городе Курчатов, общей площадью 76 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Пожароопасный период наступает, как правило, в регионе с 15 апреля, между тем возгорания уже происходят в текущем году. Основной процент связан с неосторожным обращением населения с огнем.

    ДЧС ВКО информирует, в случае обнаружения пожара сразу сообщать по телефонам «101» и «112».

    Обращаем внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Регионы Общество ДЧС
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