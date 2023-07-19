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    В Восточном Казахстане ведут борьбу с загоранием высоко в горах

    19 Июля 2023, 12:18

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 18 июля 2023 года в Катон-Карагайском районе на территории Берельского лесничества, ориентировочно на высоте 1700 м была замечена дымоточка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

    Незамедлительно к месту для облета вылетел вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны и направлены лесники и пожарные. По результатам облета горят одиночные деревья на ориентировочной площади 2,5 га. Угрозы населенным пунктам нет.

    В настоящее время вертолетом МИ-8 авиаподразделения ВКО проводиться заброс десанта к месту пожара.

    В ликвидации задействовано 67 лесников и пожарных, 6 единиц техники, вертолеты МИ-2 Казавиалесоохраны и МИ-8 авиаподразделения ВКО.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Восточно-Казахстанская область МЧС Пожар
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