В Восточном Казахстане определились первые кандидаты в партийный список Nur Otan

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Делегатами утверждены партийные списки, в которых представлены не менее 30 % женщин и 20% молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Территориальные конференции прошли в одиннадцати филиалах партии, а именно в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Уланском, Урджарском районах и районе Алтай.

На конференциях утверждены пятилетние городские и районные предвыборные программы на 2021-2025 годы, избраны делегаты для участия в областной конференции.

В рамках проведения конференций прошли публичные дебаты среди кандидатов участников праймериз в партийный список Восточно-Казахстанского областного маслихата. В ходе публичных дебатов кандидатами были представлены программы, направленные на социально-экономическое развитие городов, районов, региона в целом. По итогам тайного, электронного голосования в Информационной системе «Праймериз» были определены победители. Среди них много новых лиц – представители малого и среднего бизнеса, сферы образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и неправительственных организаций, сообщили в областном информационном центре.



