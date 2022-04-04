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    В Восточном Казахстане может появиться два новых района

    4 Апреля 2022, 19:34

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Депутаты областного маслихата ВКО проголосовали о присвоении наименований образовываемой Абайской области, а также Аксуатскому и Самарскому районам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    В Восточном Казахстане состоялись публичные слушания постоянных комиссий областного маслихата.

    Участники обсудили внесение на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии предложения о присвоении наименований образовываемой Абайской области, Аксуатскому и Самарскому районам.

    За это решение депутаты областного маслихата проголосовали единогласно.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Регионы Маслихат
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