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    В Восточно-Казахстанской области откроют 31 объект ко Дню столицы

    5 Июля 2020, 21:13

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане 22-летие столицы встречают открытием социальных объектов, сданных в эксплуатацию в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости», передает МИА «Казинформ».

    В села Капанбулак, Конырбеик, Кентарлау Жарминского района, Манырак Тарбагатайского района пришла качественная питьевая вода. Здесь реализованы проекты по строительству новых водопроводных сетей.

    Череда праздничных событий в Восточном Казахстане была ознаменована открытием спортивных площадок для занятий футболом, волейболом, баскетболом, street workout в четырёх сёлах Аягозского и двух сёлах Жарминского районов.

    Не менее радостное событие произошло в Бородулихинском районе - открыт культурно-досуговый Центр «Jana Dem». Местные жители давно ждали этого момента и, наконец, в селе появился очаг культуры.

    В городах и селах области появились новые детские игровые площадки, благоустроены скверы и аллеи, которые будут радовать местных жителей долгие годы и напоминать о празднике, которым гордится вся страна.

    Завтра, в День столицы, в ВКО состоится ряд знаковых событий, в том числе вручение ключей от новых квартир многодетным семьям города Усть-Каменогорска и Жарминского района, ввод в эксплуатацию новой школы и открытие сквера по проспекту Нурсултана Назарбаева в областном центре.

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    Восточно-Казахстанская область ЖКХ Строительство Регионы Казахстана День столицы Общество
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