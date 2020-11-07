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В воскресенье в столице перекроют движение на мосту по шоссе Алаш

7 Ноября 2020 22:44
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В воскресенье в столице перекроют движение на мосту по шоссе Алаш

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 ноября в Нур-Султане в связи с проведением дорожно-строительных работ в столице с 12:00 до 18:00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - отметили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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#Нур-Султан   #Акимат   #Строительство   #Дороги  
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